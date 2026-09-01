Bastides en Fête 3ème édition Sur la piste du Professeur Verneuil Place des Arcades Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Bastides en Fête 3ème édition Sur la piste du Professeur Verneuil

Place des Arcades Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Égaré depuis près d’un siècle, le carnet de fouilles du célèbre Professeur Lucien Verneuil vient d’être retrouvé. D’incroyables découvertes archéologiques ont été mises au jour à Monflanquin, mais lesquelles et que nous indiquent-elles ?

Animation en famille.

Égaré depuis près d’un siècle, le carnet de fouilles du célèbre Professeur Lucien Verneuil vient d’être retrouvé. D’incroyables découvertes archéologiques ont été mises au jour à Monflanquin, mais lesquelles et que nous indiquent-elles ?

Déchiffrez le carnet du Professeur Verneuil pour en apprendre plus sur ses découvertes et étudier les témoins du passé…

Jeu accessible à partir de 8 ans.

Sur réservation. Inscription possible en ligne ou sur place.

Kit à retirer à l’Office de Tourisme.

Ce jeu nécessite une déambulation dans la Bastide et dans le Musée. Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés par un adulte.

Horaires de 9h30 à 12h et 14h à 16h (durée 1h à 1h .

Place des Arcades Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

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English : Bastides en Fête 3ème édition Sur la piste du Professeur Verneuil

Lost for nearly a century, the excavation notebook of the famous Professor Lucien Verneuil has just been found. Incredible archaeological discoveries have been unearthed in Monflanquin, but what are they, and what do they tell us?

L’événement Bastides en Fête 3ème édition Sur la piste du Professeur Verneuil Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Bastides