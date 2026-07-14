Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin
vendredi 11 septembre 2026 · Restaurant La Marmaille · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Soirée Karaoké
Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Quizz musical et cadeaux tout au long du repas, suivi du karaoké.
Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place.
Quizz musical et cadeaux tout au long du repas, suivi du karaoké.
Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place. .
Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com
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English : Soirée Karaoké
Musical quiz and giveaways throughout the meal, followed by karaoke.
Reservations are strongly recommended if you wish to dine in.
L’événement Soirée Karaoké Monflanquin a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coeur de Bastides
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