Monflanquin

Forum des associations de Monflanquin

Plaine des sports et gymnase de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez à la rencontre des associations monflanquinoises et découvrez leurs activités.

Démonstrations, initiations et animations pour petits et grands.

Tombola et cadeaux.

Buvette et restauration sur place.

Venez à la rencontre des associations monflanquinoises et découvrez leurs activités.

Démonstrations, initiations et animations pour petits et grands.

Tombola et cadeaux.

Buvette et restauration sur place. .

Plaine des sports et gymnase de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

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English : Forum des associations de Monflanquin

Come to the Monflanquin Associations Fair and discover what they have to offer.

Demonstrations, introductory sessions, and activities for all ages.

Raffle and giveaways.

Refreshments and food available on site.

L’événement Forum des associations de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides