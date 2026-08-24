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Bastides en Fête Scène partagée sud-américaine rue des Arcades Monflanquin

samedi 24 octobre 2026 · rue des Arcades · Monflanquin

Bastides en Fête Scène partagée sud-américaine rue des Arcades Monflanquin

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
rue des Arcades
Adresse
Salle des Consuls
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Monflanquin

Bastides en Fête Scène partagée sud-américaine

rue des Arcades Salle des Consuls Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Des racines africaines à des compositions contemporaines, à travers un répertoire populaire, 5 musiciens retracent une histoire des rythmes sud-américains les plus emblématiques, du berceau afro-péruvien au Chili et à l’Argentine.
Des racines africaines à des compositions contemporaines, à travers un répertoire populaire, 5 musiciens retracent une histoire des rythmes sud-américains les plus emblématiques, du berceau afro-péruvien au Chili et à l’Argentine.

Percussions, corps, cordes, voix et flûtes, entre narration, musique et danse.
Patricio Sullivan (Argentine), Louise Fages (France), duo Dimelotú (Marcos Alvarez Chili / Margaux Vanicatte France) plus un.e invité.e surprise.

Soirée organisée par l’association Concerts au Village (ACAV) et Tuki Productions dans le cadre de Bastides en Fête et KAWIN Rencontre culturelle autour de l’Amérique latine.   .

rue des Arcades Salle des Consuls Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17  contact@concerts-au-village.fr

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English : Bastides en Fête Scène partagée sud-américaine

From African roots to contemporary compositions, %E0 through a popular repertoire, five musicians trace the history of the most iconic South American rhythms, from their Afro-Peruvian origins to Chile and %E0 Argentina.

L’événement Bastides en Fête Scène partagée sud-américaine Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides

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