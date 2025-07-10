Bataille avec des Gelly ball réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Bataille avec des Gelly ball réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.
Châtellerault
Bataille avec des Gelly ball réservation en ligne
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-22 14:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29
Bataille fictive entre 2 équipes avec un pistolet et des billes de gel (et eau). Bataille dans un périmètre avec des obstacles.
Ouvert du mardi au dimanche.
Groupe de 10 personnes maximum sur des créneaux de 30 minutes.
Conditions d’accès à partir de 8 ans (enfants et adultes).
Tenue de sport obligatoire.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les sites. .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bataille avec des Gelly ball réservation en ligne
L’événement Bataille avec des Gelly ball réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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