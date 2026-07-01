UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douai

Bateaux promenades du Vieux-Douai, Ancien Parlement de Flandre, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Parlement de Flandre · Douai

Bateaux promenades du Vieux-Douai, Ancien Parlement de Flandre, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien Parlement de Flandre
Adresse
Place Charles de Pollinchove
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 10 personnes

Bateaux promenades du Vieux-Douai 19 et 20 septembre Ancien Parlement de Flandre Nord

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Montez à bord de Binbin, Jacquot ou Fillon, nos petites barques électriques, et remontez la Scarpe (et le temps…). Appréciez les commentaires et anecdotes de votre guide concernant les façades, œuvres d’art…

Ancien Parlement de Flandre Place Charles de Pollinchove Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]
Montez à bord de Binbin, Jacquot ou Fillon, nos petites barques électriques, et remontez la Scarpe (et le temps…). Appréciez les commentaires et anecdotes de votre guide concernant les façades,…

©DAT

À voir aussi à Douai (Nord)