Bateaux promenades du Vieux-Douai, Ancien Parlement de Flandre, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Ancien Parlement de Flandre · Douai
Informations pratiques
Bateaux promenades du Vieux-Douai 19 et 20 septembre Ancien Parlement de Flandre Nord
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Montez à bord de Binbin, Jacquot ou Fillon, nos petites barques électriques, et remontez la Scarpe (et le temps…). Appréciez les commentaires et anecdotes de votre guide concernant les façades, œuvres d’art…
Ancien Parlement de Flandre Place Charles de Pollinchove Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]
Montez à bord de Binbin, Jacquot ou Fillon, nos petites barques électriques, et remontez la Scarpe (et le temps…). Appréciez les commentaires et anecdotes de votre guide concernant les façades,…
©DAT
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