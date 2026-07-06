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Bâtir Théâtre Public de Montreuil Montreuil

mardi 18 mai 2027 · Théâtre Public de Montreuil · Montreuil

Bâtir Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Informations pratiques

Début
mardi 18 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
Théâtre Public de Montreuil
Adresse
63, rue Victor Hugo
Ville
93100 Montreuil
Département
Paris
Tarif
<p>De 9 à 27 euros.</p>

Prolongeant le travail entamé avec Koulounisation, présenté au TPM en 2023, Salim Djaferi poursuit une écriture qui mêle théâtre documentaire, performance et mémoire collective. Avec son nouveau spectacle, il tente de faire apparaître les traces invisibles de l’héritage colonial dans les politiques de logement.

Son point de départ : les grands ensembles de Seine-Saint-Denis, où il a grandi, ressemblent aux cités construites en Algérie française dans les années 1950. Cherchant à comprendre à quoi tiennent ces similitudes architecturales, il mène l’enquête auprès de proches, d’habitant·es et de chercheur·ses, croisant récits intimes, témoignages et documents d’archives pour dévoiler ce qui façonne nos villes et nos manières de les habiter.

Du béton des grands ensembles urbains aux strates de l’histoire, Bâtir est une enquête scénique qui interroge les traces – visibles et invisibles – de notre héritage colonial dans nos façons d’habiter et de penser la ville.
Du mardi 18 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h30
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant

De 9 à 27 euros.

Tout public. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-18T23:00:00+02:00
fin : 2027-05-22T22:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-18T20:00:00+02:00_2027-05-18T21:30:00+02:00;2027-05-19T20:00:00+02:00_2027-05-19T21:30:00+02:00;2027-05-20T20:00:00+02:00_2027-05-20T21:30:00+02:00;2027-05-21T20:00:00+02:00_2027-05-21T21:30:00+02:00;2027-05-22T18:00:00+02:00_2027-05-22T19:30:00+02:00

Théâtre Public de Montreuil 63, rue Victor Hugo  93100 Ce spectacle est présenté dans la 2nde salle du TPM. Le bâtiment principal est situé 10 place Jean-Jaurès à Montreuil.Montreuil
https://theatrepublicmontreuil.com/batir-salim-djaferi +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR


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