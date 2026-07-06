Bâtir Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Informations pratiques

Prolongeant le travail entamé avec Koulounisation, présenté au TPM en 2023, Salim Djaferi poursuit une écriture qui mêle théâtre documentaire, performance et mémoire collective. Avec son nouveau spectacle, il tente de faire apparaître les traces invisibles de l’héritage colonial dans les politiques de logement.

Son point de départ : les grands ensembles de Seine-Saint-Denis, où il a grandi, ressemblent aux cités construites en Algérie française dans les années 1950. Cherchant à comprendre à quoi tiennent ces similitudes architecturales, il mène l’enquête auprès de proches, d’habitant·es et de chercheur·ses, croisant récits intimes, témoignages et documents d’archives pour dévoiler ce qui façonne nos villes et nos manières de les habiter.

Du béton des grands ensembles urbains aux strates de l’histoire, Bâtir est une enquête scénique qui interroge les traces – visibles et invisibles – de notre héritage colonial dans nos façons d’habiter et de penser la ville.

Du mardi 18 mai 2027 au samedi 22 mai 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 9 à 27 euros.

Tout public. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-18T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-22T22:30:00+02:00

Date(s) : 2027-05-18T20:00:00+02:00_2027-05-18T21:30:00+02:00;2027-05-19T20:00:00+02:00_2027-05-19T21:30:00+02:00;2027-05-20T20:00:00+02:00_2027-05-20T21:30:00+02:00;2027-05-21T20:00:00+02:00_2027-05-21T21:30:00+02:00;2027-05-22T18:00:00+02:00_2027-05-22T19:30:00+02:00

Théâtre Public de Montreuil 63, rue Victor Hugo 93100 Ce spectacle est présenté dans la 2nde salle du TPM. Le bâtiment principal est situé 10 place Jean-Jaurès à Montreuil.Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/batir-salim-djaferi +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR



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