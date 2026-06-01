Battle de BreakDance/Qualifications championnat de France Rue Pierre de Coubertin Salon-de-Provence
Battle de BreakDance/Qualifications championnat de France Rue Pierre de Coubertin Salon-de-Provence samedi 13 juin 2026.
Salon-de-Provence
Battle de BreakDance/Qualifications championnat de France
Samedi 13 juin 2026 de 10h à 19h. Rue Pierre de Coubertin Halle Pierre de Coubertin Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin, la hall de Coubertin accueille les qualifications sud du championnat de France de Breakdance, organisée par HipHop Animation en partenariat avec Street M’Dance et la MJC.
Un événement reconnu au niveau National, qui sera rythmé par une programmation complète sur la journée, avec des stages et conférence le matin liant l’art urbain du Break Dance et l’insertion professionnelle pour les jeunes, suivi des battles professionnels pour les qualifications au championnat de France 1vs1 et d’un battle kidz 4vs4
9h-10h accueil et rencontre des intervenants. De nombreux stands sur la journée.
10h-12h stages (gratuits) de Breakdance, DJ-ing et conférence sur l’art urbain, l’inclusion et l’insertion professionnelle.
12h30 entrée des danseurs
13h présélections Bboy France
13h45 entrée du public (tarif 5 euros)
14h-17h battle pour les qualifications sud du championnat de France de BreakDance et battle 4 vs 4 kidz, shows de hip-hop.
17h-19h pré-soirée hip-hop avec stage hip-hop et Afro offert par les professeurs renommés de street m Dance Said et Armel suivi d’animations dansantes hip-hop…
Une buvette et un espace snacking seront disponibles sur place tout au long de la journée.
Plus d’infos et inscriptions au 06 85 54 64 21. .
Rue Pierre de Coubertin Halle Pierre de Coubertin Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 54 64 21
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English :
On Saturday June 13, the Hall de Coubertin hosts the southern qualifiers for the French Breakdance Championship, organized by HipHop Animation in partnership with Street M?Dance and the MJC.
L’événement Battle de BreakDance/Qualifications championnat de France Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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