Tech Club Annexe Mas Dossetto Salon-de-Provence
Tech Club Annexe Mas Dossetto Salon-de-Provence samedi 13 juin 2026.
Salon-de-Provence
Tech Club
Samedi 13 juin 2026 de 15h à 17h. Annexe Mas Dossetto 50 Rue d’Oslo Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Avec Tech-Club, les enfants deviennent des p’tits énergéticiens ! Pour comprendre les dangers de l’électricité, les notions de conducteur, isolant, de puissance et de consommation d’énergie avec des jeux autour des énergies.Enfants
De 9 à 12 ans Inscriptions au 04 90 42 28 61 .
Annexe Mas Dossetto 50 Rue d’Oslo Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61
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English :
Tech-Club turns kids into energy experts! Learn about the dangers of electricity, the concepts of conductor, insulator, power and energy consumption, with games based on energy.
L’événement Tech Club Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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