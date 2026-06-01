Gala du Conservatoire Théâtre municipal Armand Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Gala du Conservatoire

Samedi 13 juin 2026 de 15h à 17h. Théâtre municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les classes de danse du Conservatoire municipal proposent un spectacle haut en couleurs !

Plus de 100 élèves montrent l’étendue de leur talent sur la mythique scène du théâtre à l’italienne.



Entrée libre .

Théâtre municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 00 82

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English :

The Conservatoire municipal’s dance classes put on a colorful show!

L’événement Gala du Conservatoire Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence