Visite sur l’héritage hydraulique salonais Pôle de proximité La Ruche Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Visite sur l’héritage hydraulique salonais

Samedi 13 juin 2026 de 10h à 16h. Pôle de proximité La Ruche 57 Rue Aurélienne Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez au cœur du système hydraulique salonais lors d’un parcours immersif ponctué d’une halte au domaine de Curebourse, pour comprendre l’impact de l’eau sur le territoire.

Rendez-vous à 9h30 au Pôle de proximité La Ruche. Prévoir un pique-nique



Gratuit et ouvert à tous Inscription obligatoire auprès de l’EVS Le Vieux Moulin (04 90 50 72 41 ou contact@vieuxmoulin.fr) .

Pôle de proximité La Ruche 57 Rue Aurélienne Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 72 41 contact@vieuxmoulin.fr

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English :

Dive into the heart of the Salon?s hydraulic system on an immersive tour, including a stop at the Curebourse estate, to understand the impact of water on the region.

L’événement Visite sur l’héritage hydraulique salonais Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence