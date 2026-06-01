Quand les Fanfares … Montée du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Quand les Fanfares …

Samedi 13 juin 2026 de 11h à 23h59. Montée du Puech Centre-ville et Cour du Château Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Des fanfares d’ici et d’ailleurs, des musiciens en liberté dans les rues de Salon de Provence jusqu’au bout de la nuit, c’est ‘Quand les fanfares…’

Quand les fanfares.. se présentent !



Dans le Centre-ville à 11h et 17h

Dans la cour du Château de l’Empéri à partir de 18h jusqu’à minuit



pour danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.



Concerts gratuits Restauration et buvette sur place. .

Montée du Puech Centre-ville et Cour du Château Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Brass bands from near and far, musicians on the loose in the streets of Salon de Provence until the end of the night, that’s ‘Quand les fanfares?

L’événement Quand les Fanfares … Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence