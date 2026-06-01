Spectacle Poulette et compagnie Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Spectacle Poulette et compagnie

Samedi 13 juin 2026 de 10h30 à 12h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle sur le thème des bruits pour les tout petits de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents dans la Boite à Musique.Enfants

Inscriptions au 04 90 56 74 16



www.bibliotheque.salon-de-provence.fr .

Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

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English :

A show on the theme of noise for toddlers aged 0 to 4, accompanied by their parents at the Boite à Musique.

L’événement Spectacle Poulette et compagnie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence