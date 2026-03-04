BATTLE DE DANSE ALL STYLE, Salle de l’égalité à Bellevue, Nantes

BATTLE DE DANSE ALL STYLE Samedi 14 mars, 14h00 Salle de l’égalité à Bellevue Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

BATTLE CHALLENG’R – Battle de danse All Style

Rendez-vous le 14 mars de 14h à 18h à Nantes pour un événement 100 % énergie et performance !

Le Battle Challeng’R met à l’honneur la danse All Style : Hip-hop, Dance hall, Afro dans une ambiance électrique. Les danseurs et danseuses viendront relever des challenges explosifs devant un public prêt à vibrer au rythme des beats de DJ Wallee Jay

Ambiance urbaine et festive

Entrée gratuite

Salle de l’égalité à Bellevue 6 bd léon Jouhaux 44100 nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « battlechallengr@gmail.com »}]

HIP-HOP/ DANCE HALL / AFRO DANSE