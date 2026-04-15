Découvrir les podcasts, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Découvrir les podcasts Jeudi 16 avril, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Atelier numérique en groupe pour adultes

Découvrez les podcasts, comment les trouver et les écouter.

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Atelier numérique en groupe pour adultes