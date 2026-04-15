Marqueterie de paille, Le 20 mille, Nantes
Marqueterie de paille, Le 20 mille, Nantes jeudi 16 avril 2026.
Marqueterie de paille Jeudi 16 avril, 10h00 Le 20 mille Loire-Atlantique
10/15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00
Vos enfants vont découvrir la marqueterie de paille le temps d’une matinée Ô P’tits Coins !
Ils réaliseront une forme colorée et s’initier aux gestes de la marqueterie.
Tout le matériel est fourni et une boisson offerte.
À partir de 5 ans (utilisation de ciseaux).
tarifs :
10€ pour les adhérent·e·s
15€ pour les non adhérent·e·s
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-pour-les-enfants-copier »}]
Marqueterie de paille pour enfants stage marqueterie de paille
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- yoga ludique, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes 15 avril 2026
- Éveil à l’art : à la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes 15 avril 2026
- Les midis-lecture – Angers Nantes Opéra, Théâtre Graslin, Nantes 15 avril 2026
- Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes 15 avril 2026
- Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes 15 avril 2026