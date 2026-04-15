Marqueterie de paille, Le 20 mille, Nantes

Marqueterie de paille Jeudi 16 avril, 10h00 Le 20 mille Loire-Atlantique

10/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Vos enfants vont découvrir la marqueterie de paille le temps d’une matinée Ô P’tits Coins !

Ils réaliseront une forme colorée et s’initier aux gestes de la marqueterie.

Tout le matériel est fourni et une boisson offerte.

À partir de 5 ans (utilisation de ciseaux).

tarifs :

10€ pour les adhérent·e·s

15€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-pour-les-enfants-copier »}]

Marqueterie de paille pour enfants stage marqueterie de paille