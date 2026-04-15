[Permanence] Energie : quels sont mes droits ?, La Maison de l’Habitant, Nantes

[Permanence] Energie : quels sont mes droits ? 16 avril – 10 juillet La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:30:00+02:00

Des questions sur vos contrats et vos factures d’énergie, sur le chèque énergie ? Vous voulez ouvrir vos espaces clients énergie et les maitriser pour suivre le coût de vos factures et éviter les surprises ? L’association La Cim E vous aide à y voir plus clair.

Rendez-vous de 45 minutes à La Maison de l’Habitant

Gratuit sur inscription :

Pour les habitants de Nantes et Saint-Herblain, contacter l’Eco-Appart : 02 40 99 28 01

Pour les habitants des autres commuines, contacter l’association La CIM E : 07 71 59 80 09

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240992801 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771598009 »}]

Des questions sur sur vos contrats et vos factures d’énergie ? L’association La Cim E vous aide à y voir plus clair. Logement Energie