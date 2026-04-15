[Permanence] Energie : quels sont mes droits ?, La Maison de l’Habitant, Nantes
[Permanence] Energie : quels sont mes droits ?, La Maison de l’Habitant, Nantes jeudi 16 avril 2026.
[Permanence] Energie : quels sont mes droits ? 16 avril – 10 juillet La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:30:00+02:00
Des questions sur vos contrats et vos factures d’énergie, sur le chèque énergie ? Vous voulez ouvrir vos espaces clients énergie et les maitriser pour suivre le coût de vos factures et éviter les surprises ? L’association La Cim E vous aide à y voir plus clair.
Rendez-vous de 45 minutes à La Maison de l’Habitant
Gratuit sur inscription :
- Pour les habitants de Nantes et Saint-Herblain, contacter l’Eco-Appart : 02 40 99 28 01
- Pour les habitants des autres commuines, contacter l’association La CIM E : 07 71 59 80 09
La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240992801 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771598009 »}]
Des questions sur sur vos contrats et vos factures d’énergie ? L’association La Cim E vous aide à y voir plus clair. Logement Energie
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