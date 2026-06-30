Battle de puzzle des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Inscriptions à partir du 30 septembre dans les 3 bibliothèques du 10e
Constituez votre équipe et venez vous mesurer aux autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !
Des jeux de société seront aussi disponibles sur place pour le public et les accompagnants des participants !
Formez une équipe ou rejoignez d’autres participants pour affronter les autres équipes et tenter de finir un puzzle le plus vite possible !
Le vendredi 30 octobre 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Claire Bretécher
Bibliothèque François Villon
Médiathèque Françoise Sagan
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T19:00:00+01:00
fin : 2026-10-30T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T18:00:00+02:00_2026-10-30T21:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/evenements/case-depart-le-rendez-vous-du-jeu-en-bibliotheque-91818 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon
Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 30 juin 2026
- Action collective, Parc de Reuilly, Paris 30 juin 2026
- La faune secrète du Père Lachaise Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris 30 juin 2026
- Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris 30 juin 2026
- Datascapes Galerie Etienne De Causans Paris 30 juin 2026