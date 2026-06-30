Battle de puzzle des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Inscriptions à partir du 30 septembre dans les 3 bibliothèques du 10e

Constituez votre équipe et venez vous mesurer aux autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !

Des jeux de société seront aussi disponibles sur place pour le public et les accompagnants des participants !

Formez une équipe ou rejoignez d’autres participants pour affronter les autres équipes et tenter de finir un puzzle le plus vite possible !

Le vendredi 30 octobre 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Bibliothèque Claire Bretécher

Bibliothèque François Villon

Médiathèque Françoise Sagan

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T19:00:00+01:00

fin : 2026-10-30T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T18:00:00+02:00_2026-10-30T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/evenements/case-depart-le-rendez-vous-du-jeu-en-bibliotheque-91818 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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