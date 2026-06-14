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Battle pro Théâtre du Châtelet Paris

Battle pro Théâtre du Châtelet Paris

Battle pro Théâtre du Châtelet Paris samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Théâtre du Châtelet

Adresse : 1 place du Châtelet

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif : <p>De 5 à 35 euros.</p>

Ouverture des portes 18h30 / Début de la compétition à partir de 20h00

Battle pro, événement international de breaking 100 % Compétition & Hip-Hop avec plus de 100 danseurs internationaux qui s’affronteront pour remporter le titre référence sur la scène Breaking internationale. Un jury de renommée mondiale départagera les participants.

De toutes nationalités et de tous horizons, ils ont rendez-vous au Théâtre du Châtelet le samedi 10 octobre 2026 pour un programme 100% compétition :
Crew Vs Crew,
1 Vs 1 KID,
2 vs 2 B-Boys & B-Girls .

Dans une ambiance surchauffée, l’animation sera assurée par des MC’S et DJ internationaux pour transcender les compétiteurs et le public. En plus des battles, seront présentés des shows permettant d’alterner compétition et création.

Une coproduction avec Rookie Paris

Finale Internationale 2026. 26e édition !
Le samedi 10 octobre 2026
de à
payant

De 5 à 35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-10-10T00:00:00+02:00_2026-10-10T23:59:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet  75001 Paris
https://www.chatelet.com/programmation/26-27/battle-pro/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet


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