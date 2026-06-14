Battle pro Théâtre du Châtelet Paris

Ouverture des portes 18h30 / Début de la compétition à partir de 20h00



Battle pro, événement international de breaking 100 % Compétition & Hip-Hop avec plus de 100 danseurs internationaux qui s’affronteront pour remporter le titre référence sur la scène Breaking internationale. Un jury de renommée mondiale départagera les participants.

De toutes nationalités et de tous horizons, ils ont rendez-vous au Théâtre du Châtelet le samedi 10 octobre 2026 pour un programme 100% compétition :

Crew Vs Crew,

1 Vs 1 KID,

2 vs 2 B-Boys & B-Girls .

Dans une ambiance surchauffée, l’animation sera assurée par des MC’S et DJ internationaux pour transcender les compétiteurs et le public. En plus des battles, seront présentés des shows permettant d’alterner compétition et création.

Une coproduction avec Rookie Paris

Finale Internationale 2026. 26e édition !

Le samedi 10 octobre 2026

de à

payant

De 5 à 35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-10-10T00:00:00+02:00_2026-10-10T23:59:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/battle-pro/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



Afficher la carte du lieu Théâtre du Châtelet et trouvez le meilleur itinéraire

