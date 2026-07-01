BATTLE SESSION EUROPE #5, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

BATTLE SESSION EUROPE #5 Samedi 12 décembre, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit, accès libre en continu de 14h à 18h – A partir de 6 ans – Assis / debout – Bar / petite restauration – Infos à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

5ème édition de la Battle Session Europe organisée en partenariat avec le Nautilus au Carré Sam.

Sur scène, des B-girls et B-boys venus de toute l’Europe s’affronteront sous l’œil avisé du jury, avec, au micro pour animer la battle, Mc Maleek, et les Djays Tbull et Kx derrière les platines avec une sélection de sons old-school et de nouveautés.

Au programme : 2 catégories pros Europe, 1 catégorie Kids en régional, démos, animations, buvette…

Il y aura du niveau et de l’ambiance. Amateurs de breakdance, ne ratez pas ce rendez-vous !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Battle hip hop – En partenariat avec le Nautilus

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