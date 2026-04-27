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Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig

Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig dimanche 8 novembre 2026.

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 8 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Tarif :

Mutzig

Battue pour le lot 3 Schweinpferch

Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Une battue organisée par la SC de Gresswiller aura lieu sur le lot 3 Schweinpferch à Mutzig. 

Pour toute question, merci de contacter directement la SC de Gresswiller par mail.   .

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est   conein.dido@evc.net

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English :

L’événement Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Ville de Mutzig

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