Mutzig

Battue pour le lot 3 Schweinpferch

Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Une battue organisée par la SC de Gresswiller aura lieu sur le lot 3 Schweinpferch à Mutzig.

Pour toute question, merci de contacter directement la SC de Gresswiller par mail. .

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est conein.dido@evc.net

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English :

L’événement Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Ville de Mutzig