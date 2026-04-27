Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig
Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig dimanche 8 novembre 2026.
Mutzig
Battue pour le lot 3 Schweinpferch
Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Une battue organisée par la SC de Gresswiller aura lieu sur le lot 3 Schweinpferch à Mutzig.
Pour toute question, merci de contacter directement la SC de Gresswiller par mail. .
Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est conein.dido@evc.net
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English :
L’événement Battue pour le lot 3 Schweinpferch Mutzig a été mis à jour le 2026-04-23 par Ville de Mutzig
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