BAZAR CIRCUS HALLE AUX GRAINS Toulouse
dimanche 7 mars 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BAZAR CIRCUS
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 16:00:00
fin : 2027-03-07 17:00:00
Date(s) :
2027-03-07
Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? À trop vouloir épater la galerie (et surtout le roi), le Bazar Circus a expédié son homme canon beaucoup, beaucoup trop loin !
C’est le début de folles pérégrinations pour le retrouver. L’histoire née sous la plume de Carl Norac passe du livre à la scène, portée par le comédien Dominique Pinon et l’artiste Juliette Barbanègre, qui illustrent en direct cette histoire d’amour et d’amitié au sein d’une troupe de cirque bouillonnante de fantaisie. David Pastor a choisi un répertoire essentiellement russe, festif voire enfiévré, ou plus mélancolique, pour jongler d’une émotion à l’autre. Un grand spectacle en perspective et des enfants… au paradis ! 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
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English :
What’s with all this nonsense? %C0 In its eagerness to %E9impress the crowd (and especially the king), the Bazar Circus sent its human cannonball much, much too far!
L’événement BAZAR CIRCUS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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