BAZAR CIRCUS HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BAZAR CIRCUS

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 16:00:00

fin : 2027-03-07 17:00:00

Date(s) :

2027-03-07

Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? À trop vouloir épater la galerie (et surtout le roi), le Bazar Circus a expédié son homme canon beaucoup, beaucoup trop loin !

C’est le début de folles pérégrinations pour le retrouver. L’histoire née sous la plume de Carl Norac passe du livre à la scène, portée par le comédien Dominique Pinon et l’artiste Juliette Barbanègre, qui illustrent en direct cette histoire d’amour et d’amitié au sein d’une troupe de cirque bouillonnante de fantaisie. David Pastor a choisi un répertoire essentiellement russe, festif voire enfiévré, ou plus mélancolique, pour jongler d’une émotion à l’autre. Un grand spectacle en perspective et des enfants… au paradis ! 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s with all this nonsense? %C0 In its eagerness to %E9impress the crowd (and especially the king), the Bazar Circus sent its human cannonball much, much too far!

L’événement BAZAR CIRCUS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE