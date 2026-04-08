Baz’Arts Etc. LE PUISET-DORÉ Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Baz’Arts Etc.

LE PUISET-DORÉ 32 Rue du Commerce Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Envie de vendre ou d’acheter des un bien culturel livres, jeux de société, vidéo, vinyles, etc… Rendez-vous au Baz’Arts Etc. !

L’association Le Puiset de Culture organise dimanche 15 novembre 2026 son Baz’Arts Etc.

Vous êtes un amateur ou un vendeur de livres, jeux de société, jeux vidéo, vinyles, DVD, puzzle, etc… et vous voulez faire de bonnes affaires dans la bonne humeur et la convivialité ?

N’attendez plus et réservez dès maintenant cette date pour pouvoir participer au Baz’Arts Etc ! .

LE PUISET-DORÉ 32 Rue du Commerce Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire lepuiset.deculture49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to buy or sell cultural goods: books, board games, videos, vinyl, etc.? Come to Baz’Arts Etc. !

L’événement Baz’Arts Etc. Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges