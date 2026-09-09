BB contes : les racontines d’Anais, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Informations pratiques

BB contes : les racontines d’Anais Samedi 17 octobre, 10h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00

Une racontine immersive où les enfants rencontrent une gentille sorcière, découvrent des potions étonnantes et explorent un univers magique à travers des histoires, comptines et manipulations adaptées aux tout-petits.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Même pas peur !

©Les Racontines d’Anais