BB musique, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Informations pratiques

BB musique Mercredi 18 novembre, 10h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T10:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T10:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:00:00+01:00

La bibliothèque accueille Léa Frouté pour un moment musical tout en douceur, pour les tout-petits.

Un joli moment de découverte, d’éveil et de complicité autour des livres et de la musique.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures et chansons par Léa Frouté

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