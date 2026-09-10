BBC Comedy Club 137 BBC Nancy

Informations pratiques

Nancy

BBC Comedy Club 137

BBC 3 rue Gilbert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-15 20:15:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Le BBC Comedy Club L’incontournable rendez-vous humoristique de Nancy

Chaque mardi à 20h15, le BBC Bière, Bordel & Copains se transforme en véritable temple du rire. Le BBC Comedy Club, devenu le rendez-vous comique hebdomadaire incontournable du Grand Est, a déjà accueilli plus de 170 humoristes sur sa scène.

UNE SOIRÉE UNIQUE

L’édition #136, saison 5, vous attend avec un plateau de 4 artistes Nathan Bel, Emilie de Géa, Manouchon et Sin.

INFORMATIONS PRATIQUES

– Arrivée conseillée vers 19h30 pour une place assise)

– Entrée sur consommation, sortie au chapeau

– Bar ouvert tous les jours à partir de 17h, spécialisé en bières artisanales

Le BBC Comedy Club s’impose comme une vitrine du talent comique local et national, contribuant à l’effervescence culturelle de Nancy. Une soirée qui promet non seulement des éclats de rire, mais aussi une immersion dans l’ambiance unique d’un des bars les plus atypiques de la ville.Tout public

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BBC 3 rue Gilbert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 34 86

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English :

The BBC Comedy Club: Nancy’s Must-See Comedy Event

Every Tuesday at 8:15 p.m., the BBC ( Bi%E8re, Bordel & Copains ) transforms into a true temple of laughter. The BBC Comedy Club, now the must-see weekly comedy event in the Grand Est region, has already welcomed more than 170 comedians to its stage.

A UNIQUE EVENING

Episode #136 of Season 5 awaits you with a lineup of 4 performers: Nathan Bel, Emilie de Géa, Manouchon, and Sin.

PRACTICAL INFORMATION

– Recommended arrival time: around 7:30 p.m. to secure a seat

– Admission: cover charge (minimum purchase required); donations accepted at the door

– Bar open daily starting at 5:00 PM, specializing in craft beers

The BBC Comedy Club has established itself as a showcase for local and national comedy talent, contributing to Nancy’s vibrant cultural scene. An evening that promises not only bursts of laughter, but also an immersion in the unique atmosphere of one of the city’s most unconventional bars.

L’événement BBC Comedy Club 137 Nancy a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION NANCY