BBlü X Dj Ness Afro Mpnkey Pigalle Paris
BBlü X Dj Ness Afro Mpnkey Pigalle Paris jeudi 28 mai 2026.
BBlü en concert + DJ Ness Afro au Monkey Pigalle
Jeudi 28 Mai
De 19h00 à 02h00
Concert à 20h00
53 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris
️ Entrée : 10€ avec une conso offerte
Préparez-vous pour une soirée entre groove, électro et vibrations afro-funk au cœur de Pigalle
→ BBlü
Jeune artiste française électro-pop à l’univers rétro et électrisant, BBlü mélange avec style Pop, Electro, Funk et Disco dans une énergie aussi moderne qu’intense. Produite par Dyem Sighta, elle s’est déjà illustrée sur plusieurs radios londoniennes (Soho Radio, TWR, Resonance FM…) ainsi qu’au Cut Killer Show sur Skyrock. Après des passages remarqués au Cabaret Sauvage, à La Petite Halle de La Villette ou encore aux Disquaires, elle débarque au Monkey Pigalle pour un live vibrant et coloré.
→ DJ Ness Afro
Collectionneur de vinyles et figure incontournable de la scène Afrobeat parisienne, DJ Ness Afro promet un set Soul, Funk, Disco Funk & Acid Jazz incandescent. Membre du collectif Afro Beat No Limit depuis plus de 25 ans, il a collaboré avec des artistes liés à l’univers de Fela Kuti et orchestré le vernissage de l’exposition Fela Kuti à la Philharmonie de Paris.
Une nuit musicale entre sonorités rétro, groove afro et énergie live à ne pas manquer.
Ambiance : Pop • Electro • Funk • Disco • Acid Jazz
Préparez-vous pour une soirée entre groove, électro et vibrations afro-funk au cœur de Pigalle
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 02h00
payant https://shotgun.live/fr/events/b-blu-x-dj-ness-afro : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T02:00:00+02:00
Mpnkey Pigalle 53 Rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris
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