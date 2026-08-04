AGENDA · Guéret
BBQ Street Food à Courtille Rue Georges Aulong Guéret
dimanche 9 août 2026 · Rue Georges Aulong · Guéret
Informations pratiques
Guéret
BBQ Street Food à Courtille
Rue Georges Aulong Camping de Courtille Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
C’est BBQ party avec les BBQ Boys au camping de Courtille.
Au programme convivialité, street food, barbecue…
Ouvert à tous. .
Rue Georges Aulong Camping de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 92 24 campinggueret@night-day.fr
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English : BBQ Street Food à Courtille
L’événement BBQ Street Food à Courtille Guéret a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret
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