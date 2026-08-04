BBQ Street Food à Courtille Rue Georges Aulong Guéret

Informations pratiques

Guéret

BBQ Street Food à Courtille

Rue Georges Aulong Camping de Courtille Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

C’est BBQ party avec les BBQ Boys au camping de Courtille.

Au programme convivialité, street food, barbecue…

Ouvert à tous. .

Rue Georges Aulong Camping de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 92 24 campinggueret@night-day.fr

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English : BBQ Street Food à Courtille

L’événement BBQ Street Food à Courtille Guéret a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret