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BBQ Street Food à Courtille Rue Georges Aulong Guéret

dimanche 9 août 2026 · Rue Georges Aulong · Guéret

BBQ Street Food à Courtille Rue Georges Aulong Guéret

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Rue Georges Aulong
Adresse
Camping de Courtille
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

BBQ Street Food à Courtille

Rue Georges Aulong Camping de Courtille Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

C’est BBQ party avec les BBQ Boys au camping de Courtille.
Au programme convivialité, street food, barbecue…
Ouvert à tous.   .

Rue Georges Aulong Camping de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 92 24  campinggueret@night-day.fr

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English : BBQ Street Food à Courtille

L’événement BBQ Street Food à Courtille Guéret a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret

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