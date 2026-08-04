AGENDA · Guéret
Trophée de France des jeunes vététistes activités sportives Guéret
mardi 4 août 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Trophée de France des jeunes vététistes activités sportives
Place Bonnyaud Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Au programme vtt, football, rugby, tir laser, mur d’escalade, badminton… .
Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90
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English : Trophée de France des jeunes vététistes activités sportives
L’événement Trophée de France des jeunes vététistes activités sportives Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret
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