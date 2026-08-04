UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guéret

Trophée de France des jeunes vététistes karoké Guéret

mercredi 5 août 2026 · Guéret

Trophée de France des jeunes vététistes karoké Guéret

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Bonnyaud
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

Trophée de France des jeunes vététistes karoké

Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Karaoké organisé par Creuse Oxygène   .

Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trophée de France des jeunes vététistes karoké

L’événement Trophée de France des jeunes vététistes karoké Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Guéret (Creuse)