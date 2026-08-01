Informations pratiques

Guéret

Trophée de France des jeunes vététistes jeux gonflables, spectacle de feu et dj

Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 00:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Creuse oxygène vous propose des jeux géants gonflables, des jeux en bois, un spectacle de feu et DJ .

Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90

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English : Trophée de France des jeunes vététistes jeux gonflables, spectacle de feu et dj

L’événement Trophée de France des jeunes vététistes jeux gonflables, spectacle de feu et dj Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret