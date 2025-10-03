bd BOUM le Festival de Bd de Blois Blois

bd BOUM le Festival de Bd de Blois

Halle aux Grains Blois Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20

bd BOUM, festival de bande dessinée de Blois. C’est un des rendez-vous les plus importants de la bd en France.

Découvrez BD BOUM, le Festival de Bande Dessinée de Blois, un événement incontournable ! Pendant trois jours, plus de 200 auteurs, 22 000 visiteurs et 70 exposants se retrouvent pour célébrer la bd. Des ateliers de pratiques artistiques pour les scolaires, des spectacles envoûtants, des rencontres d’auteurs passionnantes, des conférences inspirantes, des cafés littéraires animés, des débats passionnés, une journée professionnelle dédiée aux professionnels du secteur, un concert mémorable et des projections de films animent ce festival gratuit. De plus, différents prix prestigieux sont décernés chaque année 0 .

Halle aux Grains Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 42 49 22 bd.boum@orange.fr

English :

bd BOUM, Blois comics festival. It is one of the most important comic book events in France.

