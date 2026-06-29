BD Comédie Amy London, j’étais pas prête ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
vendredi 25 septembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Amy London, j’étais pas prête
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Étudiants, chômeurs, -18 ans, + 65 ans, CE partenaires, Cézam, Pass time offre permanente uniquement, groupe + de 10 personnes.sur une commande, carte PMR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25
J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie.
.
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%ABJ?%I wasn’t ready %BB—it’s the story of a teacher who wanted to change the world, but ended up changing her own life.
L’événement BD Comédie Amy London, j’étais pas prête Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Gond-Pontouvre (Charente)
- Feu d’artifice à Gond-Pontouvre Stade municipal Gond-Pontouvre 13 juillet 2026
- Mariposa Festival Gond-Pontouvre 17 juillet 2026
- Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre 20 août 2026
- Gond-Test #4 Skate park Gond-Pontouvre 13 septembre 2026
- BD Comédie -Pourquoi les femmes aiment les connards ? ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 17 septembre 2026