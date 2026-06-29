BD Comédie Amy London, j’étais pas prête ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Amy London, j’étais pas prête

ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

Étudiants, chômeurs, -18 ans, + 65 ans, CE partenaires, Cézam, Pass time offre permanente uniquement, groupe + de 10 personnes.sur une commande, carte PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:45:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie.

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ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

%ABJ?%I wasn’t ready %BB—it’s the story of a teacher who wanted to change the world, but ended up changing her own life.

L’événement BD Comédie Amy London, j’étais pas prête Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême