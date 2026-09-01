BD Comédie Anne Roumanoff L’âge libre ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
dimanche 20 septembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Anne Roumanoff L’âge libre
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-21
Dans son nouveau spectacle L’âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions.
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ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
In her new show, *L’Ége Libre*, Anne Roumanoff offers a humorous and biting take on the state of the contemporary world and its contradictions.
L’événement BD Comédie Anne Roumanoff L’âge libre Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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