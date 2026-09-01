Informations pratiques

Gond-Pontouvre

Show des associations 2026

place de l’Hotel de Ville Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La Ville de Gond-Pontouvre organise une nouvelle édition du Show des Assos. Plus de 50 associations seront présentes autour de l’Hôtel de Ville et dans les différents équipements municipaux.

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place de l’Hotel de Ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr

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English :

The City of Gond-Pontouvre is organizing another edition of the Show des Assos. More than 50 organizations will be present around City Hall and at various municipal facilities.

L’événement Show des associations 2026 Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême