BD Comédie Ce soir ou jamais ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Ce soir ou jamais

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:45:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-12

Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises. Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans. Et c’est ce soir.

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Looking for love via a dating app can hold a few surprises. Greg, a young, sentimentally lost bachelor, promised his mother he’d settle down before he turned 35. And that’s tonight.

L’événement BD Comédie Ce soir ou jamais Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême