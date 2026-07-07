BD Comédie Ce soir ou jamais ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 12 novembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Ce soir ou jamais
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:45:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-12
Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises. Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans. Et c’est ce soir.
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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Looking for love via a dating app can hold a few surprises. Greg, a young, sentimentally lost bachelor, promised his mother he’d settle down before he turned 35. And that’s tonight.
L’événement BD Comédie Ce soir ou jamais Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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