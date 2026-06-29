BD Comédie Christophe Alévêque dans revue de presse ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Christophe Alévêque dans revue de presse

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:45:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. Si Christophe Alévêque s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

An improvised group therapy session—with no limits, no structure, and no taboos. If Christophe Alévèque is determined to set off every bomb within his reach, it’s because that’s still the best way to defuse them.

L’événement BD Comédie Christophe Alévêque dans revue de presse Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême