BD Comédie Christophe Alévêque dans revue de presse ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 8 octobre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Christophe Alévêque dans revue de presse
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:45:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. Si Christophe Alévêque s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.
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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
An improvised group therapy session—with no limits, no structure, and no taboos. If Christophe Alévèque is determined to set off every bomb within his reach, it’s because that’s still the best way to defuse them.
L’événement BD Comédie Christophe Alévêque dans revue de presse Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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