Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD comédie Couple à durée indéterminée

ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:45:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Un quai de gare. Un train en retard. Deux anciens amours qui se retrouvent. Lui est musicien, rêveur professionnel et spécialiste des déclarations trop longues. Elle est DRH, organisée, brillante… et allergique au flou artistique.

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ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

A train platform. A delayed train. Two former lovers reunite. He’s a musician, a professional dreamer, and an expert at overly long speeches. She’s an HR director—organized, brilliant… and allergic to artistic vagueness.

L’événement BD comédie Couple à durée indéterminée Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême