BD Comédie Dany Mauro dans elle et nous ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 5 novembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Dany Mauro dans elle et nous
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:45:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Vous n’aimez pas le seul en scène ? Ça tombe bien…Dany Mauro incarne une multitude de personnages féminins (Bruni, Ladesou, Marine Lepen, Bachelot) et masculins (Luchini, Doré, Cluzet, Vandamme, Macron, Poutine, Trump…)
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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Don’t you like the one-man show? That’s good news… Dany Mauro plays a multitude of female characters (Bruni, Ladesou, Marine Le Pen, Bachelot) and male characters (Luchini, Doré, Cluzet, Vandamme, Macron, Putin, Trump?)
L’événement BD Comédie Dany Mauro dans elle et nous Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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