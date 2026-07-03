BD Comédie Dany Mauro dans elle et nous ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Dany Mauro dans elle et nous

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:45:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Vous n’aimez pas le seul en scène ? Ça tombe bien…Dany Mauro incarne une multitude de personnages féminins (Bruni, Ladesou, Marine Lepen, Bachelot) et masculins (Luchini, Doré, Cluzet, Vandamme, Macron, Poutine, Trump…)

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Don’t you like the one-man show? That’s good news… Dany Mauro plays a multitude of female characters (Bruni, Ladesou, Marine Le Pen, Bachelot) and male characters (Luchini, Doré, Cluzet, Vandamme, Macron, Putin, Trump?)

L’événement BD Comédie Dany Mauro dans elle et nous Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême