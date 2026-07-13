BD Comédie Halima, une dent contre Adam ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Halima, une dent contre Adam

ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:45:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Après de longues années de recherches sur diverses espèces animales, Halima se spécialise finalement dans l’étude des primates, et plus précisément, celle des bono… heu… des hommes.

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ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

After many years of researching various animal species, Halima finally decided to specialize in the study of primates—and more specifically, bonos… uh, humans.

L’événement BD Comédie Halima, une dent contre Adam Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême