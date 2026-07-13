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AGENDA · Gond-Pontouvre

BD Comédie Hollywood ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

jeudi 22 octobre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
ZA Les Avenauds
Adresse
SAS Magaro production "la BD Comédie"
Ville
16160 Gond-Pontouvre
Département
Charente
Tarif

Gond-Pontouvre

BD Comédie Hollywood

ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:45:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-22

Hollywood 1939… Autant en Emporte le Vent, tel que vous ne l’avez jamais vu… Le studio est en crise ! Le tournage est stoppé ! Le scénario, beaucoup trop long, doit être réécrit en urgence.
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ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49  magaroproduction@gmail.com

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English :

Hollywood 1939? Gone with the Wind, as you’ve never seen it before? The studio is in crisis! Shooting is halted! The script, far too long, had to be rewritten in a hurry.

L’événement BD Comédie Hollywood Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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