BD Comédie Hollywood ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 22 octobre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Hollywood
ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:45:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-22
Hollywood 1939… Autant en Emporte le Vent, tel que vous ne l’avez jamais vu… Le studio est en crise ! Le tournage est stoppé ! Le scénario, beaucoup trop long, doit être réécrit en urgence.
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ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Hollywood 1939? Gone with the Wind, as you’ve never seen it before? The studio is in crisis! Shooting is halted! The script, far too long, had to be rewritten in a hurry.
L’événement BD Comédie Hollywood Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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