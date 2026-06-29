BD Comédie L’ amour ça vous Ehpad ? Zone des Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie L’ amour ça vous Ehpad ?

Zone des Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Etudiant, chômeur, -18ans , Sénior + 65 ans, CE partenaires, Seize and co, Pass time, Cézam// Justificatif à présenter le soir du spectacle)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:45:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Qu’est-ce que l’on à perdre quand on n’a plus rien à perdre ? Jacques pense finir sa vie seul au fond d’un EHPAD… Jusqu’à ce qu’il croise, Marie, celle qui va bouleverser sa vie. Et si, justement, pour ces deux-là, c’était le début de tout ?

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Zone des Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

What do you have to lose when you have nothing left to lose? Does Jacques think he’ll end his days alone in a nursing home? That is, until he meets Marie—the woman who will turn his life upside down. What if, for these two, this were actually the beginning of everything?

L’événement BD Comédie L’ amour ça vous Ehpad ? Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême