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BD Comédie La descente aux emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

jeudi 29 octobre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
ZA Les Avenauds
Adresse
BD Comédie
Ville
16160 Gond-Pontouvre
Département
Charente
Tarif

Gond-Pontouvre

BD Comédie La descente aux emmerdes

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:45:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-29

Sarah est une brillante avocate et tout lui réussit de sa carrière professionnelle à sa vie personnelle, tout est sous contrôle.
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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49  magaroproduction@gmail.com

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English :

Sarah is a brilliant lawyer, and everything is going well for her: from her professional career to her personal life, she has everything under control.

L’événement BD Comédie La descente aux emmerdes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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