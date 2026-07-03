BD Comédie La descente aux emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie La descente aux emmerdes

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:45:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

Sarah est une brillante avocate et tout lui réussit de sa carrière professionnelle à sa vie personnelle, tout est sous contrôle.

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Sarah is a brilliant lawyer, and everything is going well for her: from her professional career to her personal life, she has everything under control.

L’événement BD Comédie La descente aux emmerdes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême