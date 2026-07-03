BD Comédie La descente aux emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 29 octobre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie La descente aux emmerdes
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:45:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-29
Sarah est une brillante avocate et tout lui réussit de sa carrière professionnelle à sa vie personnelle, tout est sous contrôle.
.
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sarah is a brilliant lawyer, and everything is going well for her: from her professional career to her personal life, she has everything under control.
L’événement BD Comédie La descente aux emmerdes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Gond-Pontouvre (Charente)
- Feu d’artifice à Gond-Pontouvre Stade municipal Gond-Pontouvre 13 juillet 2026
- Mariposa Festival Gond-Pontouvre 17 juillet 2026
- Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre 20 août 2026
- BD Comédie À un jour … Presque ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 5 septembre 2026
- Gond-Test #4 Skate park Gond-Pontouvre 13 septembre 2026