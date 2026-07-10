BD Comédie Le Père Noël est une ordure ! ZA les avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Le Père Noël est une ordure !

ZA les avenauds BD Comedie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 20:45:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-22

Le Père Noël est toujours une ordure et certaines fêtes de Noël mériteraient toujours et encore de ne pas être vécues !

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ZA les avenauds BD Comedie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Santa Claus is still a scumbag, and some Christmas holidays still deserve not to be lived!

L’événement BD Comédie Le Père Noël est une ordure ! Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême