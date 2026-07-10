BD Comédie Le Père Noël est une ordure ! ZA les avenauds Gond-Pontouvre
mardi 22 décembre 2026 · ZA les avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Le Père Noël est une ordure !
ZA les avenauds BD Comedie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 20:45:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-22
Le Père Noël est toujours une ordure et certaines fêtes de Noël mériteraient toujours et encore de ne pas être vécues !
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ZA les avenauds BD Comedie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Santa Claus is still a scumbag, and some Christmas holidays still deserve not to be lived!
L’événement BD Comédie Le Père Noël est une ordure ! Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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