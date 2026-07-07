BD Comédie Les Muziko Thérapitres ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Les Muziko Thérapitres

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Les Muziko-Thérapitres sont deux médecins loufoques, le Dr Tétanos (Dany Mauro humoriste chanteur) et le Dr Taboule (Mario Santangeli musicien chanteur),.

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

The Muziko-Th%E9rapitres are two zany doctors: Dr. T%E9tanos (Dany Mauro, comedian and singer) and Dr. Taboule (Mario Santangeli, musician and singer).

L’événement BD Comédie Les Muziko Thérapitres Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême