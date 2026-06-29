BD Comédie L’inauguration de la salle des fêtes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
dimanche 4 octobre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie L’inauguration de la salle des fêtes
ZA Les Avenauds Bd Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont lâché cette fois leurs personnages mythiques de la mère et du fils Bodin pour nous concocter une inauguration de derrière les fagots…
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ZA Les Avenauds Bd Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
Have Vincent Dubois and Jean-Christian Fraiscinet set aside their iconic characters—the Bodin mother and son—this time to concoct an opening ceremony that’s a bit under the radar?
L’événement BD Comédie L’inauguration de la salle des fêtes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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