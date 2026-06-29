BD Comédie L’inauguration de la salle des fêtes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie L’inauguration de la salle des fêtes

ZA Les Avenauds Bd Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont lâché cette fois leurs personnages mythiques de la mère et du fils Bodin pour nous concocter une inauguration de derrière les fagots…

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ZA Les Avenauds Bd Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Have Vincent Dubois and Jean-Christian Fraiscinet set aside their iconic characters—the Bodin mother and son—this time to concoct an opening ceremony that’s a bit under the radar?

L’événement BD Comédie L’inauguration de la salle des fêtes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême