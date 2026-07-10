BD Comédie Sous le sapin… Les emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
vendredi 27 novembre 2026 · ZA Les Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Sous le sapin… Les emmerdes
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-27
Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante ?
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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
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English :
How is a bourgeois family?s quiet New Year?s Eve celebration to be disrupted by the arrival of an unexpected? and unwelcome guest?
L’événement BD Comédie Sous le sapin… Les emmerdes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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