BD Comédie Sous le sapin… Les emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Sous le sapin… Les emmerdes

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-27

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante ?

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

How is a bourgeois family?s quiet New Year?s Eve celebration to be disrupted by the arrival of an unexpected? and unwelcome guest?

L’événement BD Comédie Sous le sapin… Les emmerdes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême