BD Comédie Thomas Croisière, Voyage en comédie 2 ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Gond-Pontouvre

BD Comédie Thomas Croisière, Voyage en comédie 2

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Thomas Croisière, le Tom Cruise français, vous embarque pour un hilarant voyage au cours duquel il partage sa passion pour le cinéma comique/populaire.

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

Thomas Croisière, France’s Tom Cruise, takes you on a hilarious journey as he shares his passion for comedy/popular cinema.

L’événement BD Comédie Thomas Croisière, Voyage en comédie 2 Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême