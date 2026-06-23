BD Comédie Tous en scène ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Gond-Pontouvre

BD Comédie Tous en scène

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Les élèves de La BD Comédie vous présentent leur spectacle de fin d’année !!! Venez Nombreux(ses) les applaudir!! Et qui sait cela pourra vous donner des idées pour rejoindre le groupe dès Mi septembre.

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ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

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English :

The students of La BD Comédie present their end-of-year show!!! Come out in large numbers to cheer them on!! And who knows—it might give you some ideas about joining the group in mid-September.

L’événement BD Comédie Tous en scène Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême