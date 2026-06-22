Gond-Pontouvre

Les estivales Commixtus

Parvis de la Mairie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-08-28 2026-09-04

Pour la sixième année, Commixtus organisera ses Estivales de musique de chambre en collaboration avec la municipalité de Gond Pontouvre. Un moment festif et convivial pour apprécier la musique de chambre classique sous toutes ses formes.

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Parvis de la Mairie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 14 11 resa@commixtus.fr

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English :

For the sixth year, Commixtus will organize its Estivales chamber music festival in collaboration with the municipality of Gond Pontouvre. A festive and friendly event to enjoy classical chamber music in all its forms.

L’événement Les estivales Commixtus Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême